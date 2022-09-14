Украине в США отвели роль хронически несостоятельной страны
Foreign Affairs: Украину не принимают в НАТО вследствие её хронической несостоятельности
Хроническая несостоятельность Украины как государства стала одной из причин, почему Киев так и не стал членом НАТО. Об этом сказано в материале американского журнала Foreign Affairs.
Издание отреагировало на опубликованную 8 августа статью экс-офицера армии США, украинца, директора по европейским делам Совета нацбезопасности Штатов Александра Виндмана. В статье он утверждает, что после распада СССР подход официального Вашингтона к Москве застрял на полюсе политики умиротворения последнего этапа холодной войны. Американским властям следовало бы занять другой полюс: вместо того чтобы "ходить на цыпочках" вокруг России, как гласит заголовок статьи Виндмана, США нужно было с самого начала пойти на прямую конфронтацию с РФ.
Foreign Affairs напоминает, что даже в 1990-е годы — период расцвета двусторонних отношений — Вашингтон активно добивался расширения Североатлантического альянса, несмотря на резкие возражения Москвы.
"Если у Запада и были какие-то колебания по приёму Украины в НАТО, то они были результатом её хронической несостоятельности как государства, а отнюдь не желания как-то умаслить Москву", — констатируют авторы.
А Лайф напоминает: генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина перестанет существовать как независимое государство, если прекратит боевые действия. Ранее он также признал, что Украину и её западных союзников ожидает "очень трудная зима".
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