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14 сентября, 04:40

Украине в США отвели роль хронически несостоятельной страны

Foreign Affairs: Украину не принимают в НАТО вследствие её хронической несостоятельности

Хроническая несостоятельность Украины как государства стала одной из причин, почему Киев так и не стал членом НАТО. Об этом сказано в материале американского журнала Foreign Affairs.

Издание отреагировало на опубликованную 8 августа статью экс-офицера армии США, украинца, директора по европейским делам Совета нацбезопасности Штатов Александра Виндмана. В статье он утверждает, что после распада СССР подход официального Вашингтона к Москве застрял на полюсе политики умиротворения последнего этапа холодной войны. Американским властям следовало бы занять другой полюс: вместо того чтобы "ходить на цыпочках" вокруг России, как гласит заголовок статьи Виндмана, США нужно было с самого начала пойти на прямую конфронтацию с РФ.

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Foreign Affairs напоминает, что даже в 1990-е годы — период расцвета двусторонних отношений — Вашингтон активно добивался расширения Североатлантического альянса, несмотря на резкие возражения Москвы.

"Если у Запада и были какие-то колебания по приёму Украины в НАТО, то они были результатом её хронической несостоятельности как государства, а отнюдь не желания как-то умаслить Москву", — констатируют авторы.

А Лайф напоминает: генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина перестанет существовать как независимое государство, если прекратит боевые действия. Ранее он также признал, что Украину и её западных союзников ожидает "очень трудная зима".

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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