Хроническая несостоятельность Украины как государства стала одной из причин, почему Киев так и не стал членом НАТО. Об этом сказано в материале американского журнала Foreign Affairs.

Издание отреагировало на опубликованную 8 августа статью экс-офицера армии США, украинца, директора по европейским делам Совета нацбезопасности Штатов Александра Виндмана. В статье он утверждает, что после распада СССР подход официального Вашингтона к Москве застрял на полюсе политики умиротворения последнего этапа холодной войны. Американским властям следовало бы занять другой полюс: вместо того чтобы "ходить на цыпочках" вокруг России, как гласит заголовок статьи Виндмана, США нужно было с самого начала пойти на прямую конфронтацию с РФ.

Foreign Affairs напоминает, что даже в 1990-е годы — период расцвета двусторонних отношений — Вашингтон активно добивался расширения Североатлантического альянса, несмотря на резкие возражения Москвы.