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14 сентября, 04:58

МИД РФ: Евросоюз ставит целью вытеснить Россию из Закавказья

Страны ЕС намерены вытеснить Россию из Закавказья и совершают бесцеремонные попытки вклиниться в трёхстороннюю работу Москвы, Баку и Еревана. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил директор Четвёртого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.

Дипломат отмечает, что в ЕС не скрывают, что главная цель — "вытеснить Россию из Закавказья". Эти процессы Гончар назвал "геополитическими играми с нулевым результатом", в которые Москва не играет.

Дипломат отдельно напомнил, что Брюссель пытается вклиниться в трёхстороннюю работу России с Азербайджаном и Арменией, — ранее, по его словам, об этом уже заявляли глава МИД РФ Сергей Лавров и официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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Активизация ЕС в вопросе Южного Кавказа произошла на фоне западной санкционной кампании против России и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ, заметил Гончар.

Ранее Гончар прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Он заявил, что Москва находится в тесном контакте с Баку и Ереваном, предпринимая все меры для содействия скорейшей стабилизации ситуации.

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ТАСС / Артем Житенев

Дмитрий Алексиевич

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