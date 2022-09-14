Азербайджан применил артиллерию, миномёты и БПЛА на границе с Арменией
В Минобороны Армении сообщили, что Азербайджан возобновил попытки наступления
Вооружённые силы Азербайджана начали применять артиллерию, миномёты и прочие боевые орудия по территории Армении. Под обстрел попали населённые пункты Джермук и Верин Шоржа, сообщило армянское Министерство обороны.
"Противник применил БПЛА в направлении Джермука. С 8:00 [7:00 мск] противник, применяя артиллерию, миномёты и крупнокалиберное стрелковое оружие, начал наступательные действия в направлениях Джермука и Верин Шоржи", — говорится в сообщении военного ведомства Армении.
После полуночи 13 сентября Армения заявила об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. Премьер Армении Никол Пашинян заявил о гибели 49 армянских военных в результате атаки ВС Азербайджана. Минобороны Азербайджана заявляет о гибели 50 своих военнослужащих в результате столкновений с ВС Армении.
ТАСС / Валерий Шарифулин