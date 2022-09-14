Азербайджан применил артиллерию, миномёты и БПЛА на границе с Арменией

Вооружённые силы Азербайджана начали применять артиллерию, миномёты и прочие боевые орудия по территории Армении. Под обстрел попали населённые пункты Джермук и Верин Шоржа, сообщило армянское Министерство обороны.

"Противник применил БПЛА в направлении Джермука. С 8:00 [7:00 мск] противник, применяя артиллерию, миномёты и крупнокалиберное стрелковое оружие, начал наступательные действия в направлениях Джермука и Верин Шоржи", — говорится в сообщении военного ведомства Армении.