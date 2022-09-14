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14 сентября, 07:34

В США сочли целью украинского контрнаступления ракеты рядом с Крымом

Американский генерал Ходжес допустил размещение украинской армией ракет возле Крыма

Украинская армия может подойти к сухопутным границам Крыма и разместить там ракетные системы короткой дальности. Так считает бывший главнокомандующий Армией США в Европе Бен Ходжес. По его словам, в этом и может заключаться конечная цель текущего контрнаступления.

"Есть вполне ясные индикаторы того, что существует потенциал приблизиться к Крыму и затем разместить ракетные системы короткой дальности в непосредственной близости от российских позиций", — заявил генерал в интервью RTVI.

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Ранее была раскрыта роль Пентагона и Белого дома в подготовке контрнаступления ВСУ. Так, по данным New York Times, офис украинского президента Владимира Зеленского не раз советовался с Вашингтоном и Лондоном по плану контрнаступления ВСУ, речь заходила о военной и разведывательной помощи от американских и британских партнёров. Впрочем, официально пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер не стал комментировать эти данные.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Марина Калегина

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