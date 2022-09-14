В США сочли целью украинского контрнаступления ракеты рядом с Крымом

Украинская армия может подойти к сухопутным границам Крыма и разместить там ракетные системы короткой дальности. Так считает бывший главнокомандующий Армией США в Европе Бен Ходжес. По его словам, в этом и может заключаться конечная цель текущего контрнаступления.

"Есть вполне ясные индикаторы того, что существует потенциал приблизиться к Крыму и затем разместить ракетные системы короткой дальности в непосредственной близости от российских позиций", — заявил генерал в интервью RTVI.