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14 сентября, 07:28

В подмосковном пруду нашли подводную лодку

<p>Подводная лодка в подмосковном пруду. Фото © VK / "<a href="https://vk.com/podslyshanodedovsk?w=wall-68299622_1041896" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Подслушано Дедовск</a>"</p>

Подводная лодка в подмосковном пруду. Фото © VK / "Подслушано Дедовск"

Жители подмосковной Алексеевки нашли брошенную подводную лодку в местном водоёме. В Минэкологии региона рассказали "Мосленте", что когда-то это был арт-объект, сделанный из фанеры. Доставать подлодку не планируют.

"Лодка эта из фанеры. Она там уже лет восемь торчит. Возможно, в ней имеются металлические конструкции. В этом водоёме уже никто давно не купается, поэтому конструкция не должна никому мешать", пояснили в ведомстве.

Тем не менее для оценки влияния лодки на экологию нужно проведение экспертизы, только заняться этим должен собственник необычной конструкции. Местные жители всё же не согласны превращать пруд в кладбище для арт-объектов, даже экологически безопасных. Они намерены добиться того, чтобы водоём был очищен.

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