В подмосковном пруду нашли подводную лодку

Жители подмосковной Алексеевки нашли брошенную подводную лодку в местном водоёме. В Минэкологии региона рассказали "Мосленте", что когда-то это был арт-объект, сделанный из фанеры. Доставать подлодку не планируют.

"Лодка эта из фанеры. Она там уже лет восемь торчит. Возможно, в ней имеются металлические конструкции. В этом водоёме уже никто давно не купается, поэтому конструкция не должна никому мешать", — пояснили в ведомстве.

Тем не менее для оценки влияния лодки на экологию нужно проведение экспертизы, только заняться этим должен собственник необычной конструкции. Местные жители всё же не согласны превращать пруд в кладбище для арт-объектов, даже экологически безопасных. Они намерены добиться того, чтобы водоём был очищен.