Захарова: Проект по гарантиям безопасности Украины "испепелит" Запад

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила проект Киева о гарантиях безопасности и вынесла неутешительный вердикт. По словам дипломата, многие вещи, в том числе помощь оружием и финансами, уже реализуются.

"Всё, что там перечислено, по большому счёту... уже реализуется, только в намного более "раскидистом" масштабе. Поставки вооружения на Украину идут беспрерывно со стороны западных стран. Финансовая помощь, которую сейчас получает Украина, <...> настолько неслыханная, что вряд ли кто-то сможет привести аналог из новейшей истории", — заявила Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Как отметила дипломат, всё, что в настоящее время происходит на территории Украины, совершается с подачи Запада и делается против России. Причём, по её словам, в заложниках этой ситуации оказался целый мир. Если западные страны и дальше будут в таком режиме помогать Незалежной и поддерживать её, это просто их "испепелит".