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14 сентября, 07:01

Захарова: Проект по гарантиям безопасности Украины "испепелит" Запад

Захарова назвала "страшной кабалой" проект по гарантиям безопасности для Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила проект Киева о гарантиях безопасности и вынесла неутешительный вердикт. По словам дипломата, многие вещи, в том числе помощь оружием и финансами, уже реализуются.

"Всё, что там перечислено, по большому счёту... уже реализуется, только в намного более "раскидистом" масштабе. Поставки вооружения на Украину идут беспрерывно со стороны западных стран. Финансовая помощь, которую сейчас получает Украина, <...> настолько неслыханная, что вряд ли кто-то сможет привести аналог из новейшей истории", — заявила Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Как отметила дипломат, всё, что в настоящее время происходит на территории Украины, совершается с подачи Запада и делается против России. Причём, по её словам, в заложниках этой ситуации оказался целый мир. Если западные страны и дальше будут в таком режиме помогать Незалежной и поддерживать её, это просто их "испепелит".

"Развитые страны одномоментно скатились на уровень недоразвитых стран. <...> И им в этом положении предлагается такая страшная кабала, то есть подписаться всем кровью относительно того, что это будет ужас без конца", — подчеркнула представитель МИД РФ.

Пушилин раскрыл главный обман киевского проекта по гарантиям безопасности для Украины

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Напомним, ранее офис Зеленского представил проект киевского договора по безопасности, согласно которому в качестве гарантов предложил страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Ответная реакция не заставила себя ждать. Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев счёл киевский проект по гарантиям безопасности прологом к третьей мировой, а первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал его фантазией Зеленского.

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ТАСС / Сергей Бобылёв

Николь Вербер

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