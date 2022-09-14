Тело мужчины со множественными ножевыми ранениями нашли на юго-востоке Москвы

В Москве обнаружили тело мужчины со множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли на юго-востоке Москвы. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Труп обнаружили у одного из домов по улице Люблинской на юго-востоке столицы. В ведомстве отметили, что подозреваемый в убийстве уже установлен, однако про задержание там не уточнили. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Личность погибшего также не раскрывается.

"Принятие следственным органом процессуальных решений по данному факту находится на контроле в прокуратуре Москвы", — добавили в ведомстве.