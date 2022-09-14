В РФС отреагировали на возможный срыв товарищеского матча с Киргизией

В РФС заявили, что штаб национальной футбольной сборной продолжает готовиться к матчу с Киргизией по ранее составленному графику. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что матч между сборными России и Киргизии, запланированный на 24 сентября, находится под угрозой срыва. По информации СМИ, киргизская сторона не может передать РФС права на трансляцию встречи в нашей стране. Кроме того, на границе Киргизии и Таджикистана в среду произошла стрельба, в результате которой погиб пограничник.

"РФС и штаб национальной сборной России продолжают подготовку к сентябрьскому сбору в соответствии с ранее опубликованным графиком", — заявили в РФС.

Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч с Киргизией. В ноябре сборная России планирует встретиться на выезде с Ираном и дома с Боснией и Герцеговиной.