Кто стоит за подготовкой нового наступления ВСУ на Запорожскую АЭС Киев стягивает силы к Запорожской АЭС. Этому предшествовали три проваленных десанта в эту зону, сопровождавшихся большими потерями. После очередного "штурма" у ВСУ может не остаться людей и техники. 11401 11401 Обложка © Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Карта боевых действий на Украине

12 сентября стало известно, что Киев готовит большое наступление в районе Запорожской АЭС, перебрасывая туда ракетное вооружение и артиллерию.

— Идёт переброска большого количества тяжёлых орудий, М777, РСЗО HIMARS и так далее, — сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По предварительным данным, Киев готовит большое наступление в районе атомной станции со стороны переправ и восточного направления.

По словам Рогова, накопление сил и техники Украины у линии соприкосновения в Запорожской области колоссальное и "такого количества на этом направлении ещё не было".

В воскресенье последний работавший на Запорожской АЭС шестой энергоблок был остановлен из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередачи.

За неделю до этого ВСУ предприняли третью попытку захватить станцию силой, и она, как и первые две, оказалась провальной. АЭС в Энергодаре стала первым в истории атомной энергетики объектом, который подвергся нападениям регулярной армии.

В начале осени ситуацию с Запорожской АЭС прокомментировало российское Минобороны:

— C 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ — в том числе по территории атомной станции. При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередачи 8 сентября дважды город Энергодар оставался без электричества, — сообщили в ведомстве.

Сколько раз Киев пытался захватить АЭС

Вид на Запорожскую АЭС. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Всего ВСУ предприняли три попытки высадки десанта: 1-го, 3-го и 8–9 сентября. В первом случае точкой высадки диверсантов был выбран берег Каховского водохранилища, в трёх километрах от ЗАЭС. Из-за предшествовавшего высадке обстрела объекта отключился предпоследний — пятый — работающий блок. Практически вся десантная группа, а это 60 человек минимум, была уничтожена силами Российской армии.

Второй раз противник бросил новый десант, пятикратно усиленный по сравнению с первым. Это 250 боевиков, которые приплыли на 42 лодках и катерах и попытались десантироваться в районе городов Энергодар и Днепрорудное. Своевременно среагировали ВКС РФ и боевая авиация, потопив 20 катеров и лодок и уничтожив не менее 47 боевиков, среди которых были иностранные наёмники. Ещё 23 боевика оказались ранены.

В ночь с 8 на 9 сентября состоялась очередная попытка прорыва украинской диверсионной группы со стороны Никополя в направлении города Каменки-Днепровской. Высадке, как и 1 сентября, предшествовал артиллерийский удар по электросетям, в частности по подстанции "Луч".

Для переправы через Днепр враг использовал 15 быстроходных катеров. ВС РФ своевременно выявили десант, подпустили его к берегу и накрыли артиллерией прямо в районе места высадки.

К этому моменту стало понятно, что противник ищет слабые стороны в обороне и пытается протиснуться через них. При этом командование ВСУ не смущает, что снова и снова Армия России под корень уничтожает силы атакующих. Характерной особенностью уничтожения всех групп стал момент обстрела. Украинские ДРГ накрывались огнём в тот момент, когда военные высаживались на катерах и спешно готовили снаряжение. Между собой российские военные в Запорожье называли это "горбатым наступлением", поскольку большую часть пути украинским военным нужно было двигаться пригнувшись. Однако ни такая тактика, ни маскировочные костюмы не помогли скрыться от беспилотников и приборов разведки "Ирония", которыми усеяно побережье Энергодара.

Запорожская АЭС на карте: Подготовка наступления

Запорожская АЭС. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Новая попытка штурма Запорожской АЭС может стать частью плана украинского контрнаступления на юге. По имеющимся данным, всеми военными действиями Киева руководят представители Великобритании и США.

— Всю координацию на запорожской линии боевого соприкосновения осуществляют британцы и чуть меньше — американцы. По сути, с нами сейчас на территории области воюют натовцы в виде англосаксов, но руками наших бывших сограждан, которых убедили, что они вовсе не русские, — подчеркнул Владимир Рогов.

При этом стиль операций по высадке десанта в большей степени остаётся британским, чем украинским. 1 сентября в высадке были задействованы силы ССО. Элитный спецназ (70 человек) проходил обучение в Великобритании ещё в июне и вернулся как раз 29 августа — в день неудачного наступления ВСУ на Херсон и накануне высадки десанта на ЗАЭС.

Что происходит сейчас на Украине

Фото © Getty Images / Laurent van der Stockt for Le Monde

Пока вдоль всей линии соприкосновения в Запорожской области нарастает концентрация украинской тяжёлой техники, украинские силы безуспешно пытаются прощупать оборону российских войск. Чем ближе наступление ВСУ в Запорожье (наступать на Херсон они пока не могут), тем чаще в соседних городах и сёлах диверсионные группы ВСУ начинают устраивать провокации.

В ночь с 9 на 10 сентября в районе Васильевки была уничтожена одна из украинских ДРГ, в задачи которой, предположительно, входила имитация крупного наступления украинской армии. Известно, что концентрация военной техники ВСУ замечена вдоль всей линии боевого соприкосновения в Запорожской области, а это Степногорск — Новояковлевка — Орехов — Гуляй Поле — Вольное Поле.

Для того чтобы проникнуть на территорию станции, ВСУ могут задействовать значительные силы. Однако ценность района Энергодара и небольшого клочка земли, на котором построена Запорожская станция, состоит в том, что весь район окружён водой. Подобраться к нему незамеченными у ВСУ не получится: поверхность воды просматривается на много километров вокруг, а быстроходными катерами, способными за пару минут перемахнуть десяток километров, украинская армия не располагает.

Форсировать Днепр другими способами невозможно: тихоходные баржи обнаруживаются заблаговременно и добиться успеха, используя такой транспорт, нельзя. Единственный вариант: создать видимость серьёзной активности где-нибудь в другом месте, на которую Российская армия не сможет не реагировать. Проблема в том, что похожую тактику ВСУ уже использовали для попытки прорыва в Херсоне. На попытку наступления в центральный укрепрайон ВС РФ и последующий выход бригады ВСУ к побережью российские военные отреагировали заранее, и украинский бросок закончился потерей 10 тысяч солдат, тела которых до сих пор лежат в херсонских степях.

Единственным изменением в случае с новой попыткой атаковать Запорожскую АЭС может стать гражданство атакующих. Вместо подразделений ССО ГУР Украины роль тарана ядерного объекта могут взять на себя польские и британские наёмники, имеющие за плечами боевой опыт в других горячих точках. Однако зарубежные комбатанты в рядах ВСУ ранее провалили операцию по обороне Северодонецка, Лисичанска, Мариуполя, Херсона и других крупных городов Украины, поэтому их шансы на проведение такой операции специалисты по безопасности оценивают как низкие.

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко Начнут ли ВСУ атаку на Запорожье? 0 Да, попытаются прорвать оборону Да, чтобы под шумок захватить Запорожскую АЭС Нет

Авторы Сергей Андреев