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Кто стоит за подготовкой нового наступления ВСУ на Запорожскую АЭС

Киев стягивает силы к Запорожской АЭС. Этому предшествовали три проваленных десанта в эту зону, сопровождавшихся большими потерями. После очередного "штурма" у ВСУ может не остаться людей и техники.

Опубликовано 13 сентября 2022, 21:40
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Обложка © Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Обложка © Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Карта боевых действий на Украине

12 сентября стало известно, что Киев готовит большое наступление в районе Запорожской АЭС, перебрасывая туда ракетное вооружение и артиллерию.

Идёт переброска большого количества тяжёлых орудий, М777, РСЗО HIMARS и так далее, — сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По предварительным данным, Киев готовит большое наступление в районе атомной станции со стороны переправ и восточного направления.

По словам Рогова, накопление сил и техники Украины у линии соприкосновения в Запорожской области колоссальное и "такого количества на этом направлении ещё не было".

В воскресенье последний работавший на Запорожской АЭС шестой энергоблок был остановлен из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередачи.

За неделю до этого ВСУ предприняли третью попытку захватить станцию силой, и она, как и первые две, оказалась провальной. АЭС в Энергодаре стала первым в истории атомной энергетики объектом, который подвергся нападениям регулярной армии.

В начале осени ситуацию с Запорожской АЭС прокомментировало российское Минобороны:

C 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ в том числе по территории атомной станции. При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередачи 8 сентября дважды город Энергодар оставался без электричества, — сообщили в ведомстве.

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Сколько раз Киев пытался захватить АЭС

Вид на Запорожскую АЭС. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Вид на Запорожскую АЭС. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Всего ВСУ предприняли три попытки высадки десанта: 1-го, 3-го и 8–9 сентября. В первом случае точкой высадки диверсантов был выбран берег Каховского водохранилища, в трёх километрах от ЗАЭС. Из-за предшествовавшего высадке обстрела объекта отключился предпоследний — пятый — работающий блок. Практически вся десантная группа, а это 60 человек минимум, была уничтожена силами Российской армии.

Второй раз противник бросил новый десант, пятикратно усиленный по сравнению с первым. Это 250 боевиков, которые приплыли на 42 лодках и катерах и попытались десантироваться в районе городов Энергодар и Днепрорудное. Своевременно среагировали ВКС РФ и боевая авиация, потопив 20 катеров и лодок и уничтожив не менее 47 боевиков, среди которых были иностранные наёмники. Ещё 23 боевика оказались ранены.

В ночь с 8 на 9 сентября состоялась очередная попытка прорыва украинской диверсионной группы со стороны Никополя в направлении города Каменки-Днепровской. Высадке, как и 1 сентября, предшествовал артиллерийский удар по электросетям, в частности по подстанции "Луч".

Для переправы через Днепр враг использовал 15 быстроходных катеров. ВС РФ своевременно выявили десант, подпустили его к берегу и накрыли артиллерией прямо в районе места высадки.

К этому моменту стало понятно, что противник ищет слабые стороны в обороне и пытается протиснуться через них. При этом командование ВСУ не смущает, что снова и снова Армия России под корень уничтожает силы атакующих. Характерной особенностью уничтожения всех групп стал момент обстрела. Украинские ДРГ накрывались огнём в тот момент, когда военные высаживались на катерах и спешно готовили снаряжение. Между собой российские военные в Запорожье называли это "горбатым наступлением", поскольку большую часть пути украинским военным нужно было двигаться пригнувшись. Однако ни такая тактика, ни маскировочные костюмы не помогли скрыться от беспилотников и приборов разведки "Ирония", которыми усеяно побережье Энергодара.

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Запорожская АЭС на карте: Подготовка наступления

Запорожская АЭС. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Запорожская АЭС. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Новая попытка штурма Запорожской АЭС может стать частью плана украинского контрнаступления на юге. По имеющимся данным, всеми военными действиями Киева руководят представители Великобритании и США.

Всю координацию на запорожской линии боевого соприкосновения осуществляют британцы и чуть меньше американцы. По сути, с нами сейчас на территории области воюют натовцы в виде англосаксов, но руками наших бывших сограждан, которых убедили, что они вовсе не русские, — подчеркнул Владимир Рогов.

При этом стиль операций по высадке десанта в большей степени остаётся британским, чем украинским. 1 сентября в высадке были задействованы силы ССО. Элитный спецназ (70 человек) проходил обучение в Великобритании ещё в июне и вернулся как раз 29 августа — в день неудачного наступления ВСУ на Херсон и накануне высадки десанта на ЗАЭС.

Что происходит сейчас на Украине

Фото © Getty Images / Laurent van der Stockt for Le Monde

Фото © Getty Images / Laurent van der Stockt for Le Monde

Пока вдоль всей линии соприкосновения в Запорожской области нарастает концентрация украинской тяжёлой техники, украинские силы безуспешно пытаются прощупать оборону российских войск. Чем ближе наступление ВСУ в Запорожье (наступать на Херсон они пока не могут), тем чаще в соседних городах и сёлах диверсионные группы ВСУ начинают устраивать провокации.

В ночь с 9 на 10 сентября в районе Васильевки была уничтожена одна из украинских ДРГ, в задачи которой, предположительно, входила имитация крупного наступления украинской армии. Известно, что концентрация военной техники ВСУ замечена вдоль всей линии боевого соприкосновения в Запорожской области, а это Степногорск — Новояковлевка — Орехов — Гуляй Поле — Вольное Поле.

Для того чтобы проникнуть на территорию станции, ВСУ могут задействовать значительные силы. Однако ценность района Энергодара и небольшого клочка земли, на котором построена Запорожская станция, состоит в том, что весь район окружён водой. Подобраться к нему незамеченными у ВСУ не получится: поверхность воды просматривается на много километров вокруг, а быстроходными катерами, способными за пару минут перемахнуть десяток километров, украинская армия не располагает.

Форсировать Днепр другими способами невозможно: тихоходные баржи обнаруживаются заблаговременно и добиться успеха, используя такой транспорт, нельзя. Единственный вариант: создать видимость серьёзной активности где-нибудь в другом месте, на которую Российская армия не сможет не реагировать. Проблема в том, что похожую тактику ВСУ уже использовали для попытки прорыва в Херсоне. На попытку наступления в центральный укрепрайон ВС РФ и последующий выход бригады ВСУ к побережью российские военные отреагировали заранее, и украинский бросок закончился потерей 10 тысяч солдат, тела которых до сих пор лежат в херсонских степях.

Единственным изменением в случае с новой попыткой атаковать Запорожскую АЭС может стать гражданство атакующих. Вместо подразделений ССО ГУР Украины роль тарана ядерного объекта могут взять на себя польские и британские наёмники, имеющие за плечами боевой опыт в других горячих точках. Однако зарубежные комбатанты в рядах ВСУ ранее провалили операцию по обороне Северодонецка, Лисичанска, Мариуполя, Херсона и других крупных городов Украины, поэтому их шансы на проведение такой операции специалисты по безопасности оценивают как низкие.

Почему ВСУ три раза не смогли захватить Запорожскую АЭС
Почему ВСУ три раза не смогли захватить Запорожскую АЭС
https://static.life.ru/publications/2022/9/4/845941759065.052.jpeg

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Начнут ли ВСУ атаку на Запорожье?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
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