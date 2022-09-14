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14 сентября, 10:36

В Кремле ответили на вопрос о присутствии Путина на похоронах Елизаветы II

Песков: Владимир Путин не планировал ехать на похороны Елизаветы II

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер изначально не планировал присутствовать на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II. Так он ответил на вопрос журналистов о наличии у президента приглашения на церемонию.

"Каких-либо иных планов по участию в мемориальных или иных мероприятиях президент не имел с самого начала", — заявил пресс-секретарь.

Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин уже выразил соболезнования в связи со смертью королевы.

Самолёт доставил тело Елизаветы II из Эдинбурга в Лондон

Самолёт доставил тело Елизаветы II из Эдинбурга в Лондон

Ранее Лайф писал, что в Посольстве России в Великобритании также отвергли планы дипломатов посещать похороны почившей монаршей особы.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Александр Юнашев

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