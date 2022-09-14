В Кремле ответили на вопрос о присутствии Путина на похоронах Елизаветы II
Песков: Владимир Путин не планировал ехать на похороны Елизаветы II
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер изначально не планировал присутствовать на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II. Так он ответил на вопрос журналистов о наличии у президента приглашения на церемонию.
"Каких-либо иных планов по участию в мемориальных или иных мероприятиях президент не имел с самого начала", — заявил пресс-секретарь.
Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин уже выразил соболезнования в связи со смертью королевы.
Ранее Лайф писал, что в Посольстве России в Великобритании также отвергли планы дипломатов посещать похороны почившей монаршей особы.
ТАСС / Гавриил Григоров