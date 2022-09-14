В Кремле указали Зеленскому путь к обеспечению безопасности Украины

Для обеспечения безопасности Украины руководству этой страны придётся для начала ликвидировать угрозы, которые исходят с этой территории по отношению к России. Такое заявление в беседе с журналистами в среду сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он предупредил, что, если опубликованный Киевом проект международных гарантий безопасности Украине будет подписан, реакция Москвы будет негативной.