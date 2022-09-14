В Кремле указали Зеленскому путь к обеспечению безопасности Украины
Руководство Украины должно ликвидировать угрозы безопасности для России, считает Песков
Для обеспечения безопасности Украины руководству этой страны придётся для начала ликвидировать угрозы, которые исходят с этой территории по отношению к России. Такое заявление в беседе с журналистами в среду сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он предупредил, что, если опубликованный Киевом проект международных гарантий безопасности Украине будет подписан, реакция Москвы будет негативной.
"При существующем статусе-кво, существующем положении вряд ли кто-то может дать Украине большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны. Только руководство этой страны должно совершить действия, которые, соответственно, ликвидируют угрозу для Российской Федерации. Киев прекрасно знает, какие это должны быть действия", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, ранее офис Зеленского представил проект киевского договора по безопасности, согласно которому в качестве гарантов предложил страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию. Ответная реакция не заставила себя ждать. Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев счёл киевский проект по гарантиям безопасности прологом к третьей мировой, а первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал его фантазией Зеленского.
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