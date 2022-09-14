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14 сентября, 10:30

"Барселона" подписала новый контракт с 18-летним игроком с суммой выкупа в миллиард евро

"Барселона" продлила контракт с 18-летним полузащитником Гави. Об этом сообщает пресс-служба каталонского футбольного клуба.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. В документе прописана сумма выкупа испанского футболиста в размере миллиарда евро.

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Гави — воспитанник "Барселоны". В основной команде сине-гранатовых он дебютировал в августе 2021 года. На счету полузащитника 54 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач.

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ФК "Барселона"

Роман Фейгин

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