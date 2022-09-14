"Барселона" подписала новый контракт с 18-летним игроком с суммой выкупа в миллиард евро

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. В документе прописана сумма выкупа испанского футболиста в размере миллиарда евро.

Гави — воспитанник "Барселоны". В основной команде сине-гранатовых он дебютировал в августе 2021 года. На счету полузащитника 54 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач.