"Барселона" подписала новый контракт с 18-летним игроком с суммой выкупа в миллиард евро
"Барселона" продлила контракт с 18-летним полузащитником Гави. Об этом сообщает пресс-служба каталонского футбольного клуба.
Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. В документе прописана сумма выкупа испанского футболиста в размере миллиарда евро.
Гави — воспитанник "Барселоны". В основной команде сине-гранатовых он дебютировал в августе 2021 года. На счету полузащитника 54 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач.
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