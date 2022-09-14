Лор рассказал, как правильно восстановить севший голос
Лор Зайцев рассказал, как правильно восстановить севший голос
Если у человека сел голос, ему срочно нужно перестать разговаривать, чтобы не напрягать связки. Строго-настрого запрещено шептать, потому как при этом процессе гортаноглотка напрягается больше всего, рассказал телеканалу "Москва 24" лор-врач высшей категории и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Также он посоветовал избегать холода и хотя бы на время отказаться от курения тем, кто страдает от этой пагубной привычки. Не менее важно соблюдать диету, чтобы не травмировать гортань: исключить твёрдое, острое, кислое и горячее. Однако все эти меры помогут устранить местные симптомы. Причиной же севшего голоса нередко служат опасные заболевания вроде онкологии, проблем с ЖКТ и щитовидной железой, которые необходимо диагностировать как можно скорее.
"Помимо простуды, хрипоту могут вызвать различные инфекционные болезни, чаще всего ларингит. Он сопровождается сухим кашлем и ощущением, что в горле зудит и царапает. Если ларингит перейдёт в хроническую форму, может дойти до того, что полноценно восстановить пропавший голос уже не получится", — подчеркнул Зайцев.
Если воспалены гортань и носоглотка, врач назначает антибактериальные противовирусные средства и антисептические препараты. Кроме того, пациенту рекомендованы процедуры физиотерапии, существенно ускоряющие процесс выздоровления. Также причиной хрипоты может стать и аллергия. Чаще всего её вызывают пыль, пыльца, а также шерсть и выделения домашних животных. В таком случае стоит немедленно избавиться от раздражителя и следовать тактике назначенного врачом лечения. Также спровоцировать аллергию может мёд, поэтому стоит быть аккуратным, используя его для выздоровления.
Ранее кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, что цинк как средство против простуды играет больше психотерапевтическую роль, чем лечебную. По словам специалиста, к приёму лекарств с цинком стоит относиться с осторожностью из-за наличия побочных эффектов. Эксперт обратил внимание, что, когда люди слишком часто "увлекаются" данным элементом, это чревато нарушением всасывания меди.
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