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14 сентября, 10:30

Лор рассказал, как правильно восстановить севший голос

Лор Зайцев рассказал, как правильно восстановить севший голос

Если у человека сел голос, ему срочно нужно перестать разговаривать, чтобы не напрягать связки. Строго-настрого запрещено шептать, потому как при этом процессе гортаноглотка напрягается больше всего, рассказал телеканалу "Москва 24" лор-врач высшей категории и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Также он посоветовал избегать холода и хотя бы на время отказаться от курения тем, кто страдает от этой пагубной привычки. Не менее важно соблюдать диету, чтобы не травмировать гортань: исключить твёрдое, острое, кислое и горячее. Однако все эти меры помогут устранить местные симптомы. Причиной же севшего голоса нередко служат опасные заболевания вроде онкологии, проблем с ЖКТ и щитовидной железой, которые необходимо диагностировать как можно скорее.

"Помимо простуды, хрипоту могут вызвать различные инфекционные болезни, чаще всего ларингит. Он сопровождается сухим кашлем и ощущением, что в горле зудит и царапает. Если ларингит перейдёт в хроническую форму, может дойти до того, что полноценно восстановить пропавший голос уже не получится", — подчеркнул Зайцев.

Если воспалены гортань и носоглотка, врач назначает антибактериальные противовирусные средства и антисептические препараты. Кроме того, пациенту рекомендованы процедуры физиотерапии, существенно ускоряющие процесс выздоровления. Также причиной хрипоты может стать и аллергия. Чаще всего её вызывают пыль, пыльца, а также шерсть и выделения домашних животных. В таком случае стоит немедленно избавиться от раздражителя и следовать тактике назначенного врачом лечения. Также спровоцировать аллергию может мёд, поэтому стоит быть аккуратным, используя его для выздоровления.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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