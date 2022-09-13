В Посольстве РФ отвергли планы посещать похороны Елизаветы II
Российская делегация не собиралась участвовать в протокольных мероприятиях по случаю смерти королевы Великобритании Елизаветы II из-за напряжённых отношений между Москвой и Лондоном. Об этом сообщили в Посольстве РФ в Соединённом Королевстве, комментируя отказ британских властей приглашать представителей РФ.
"Ввиду плачевного состояния российско-британских двусторонних связей, а также проводимого Лондоном, по существу, враждебного курса в отношении нашей страны российские официальные лица не планировали участвовать в протокольных мероприятиях, организуемых британским правительством в связи с кончиной королевы Елизаветы II", — пояснили в диппредставительстве.
Как сообщал Лайф, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. При этом правительство Британии не стало приглашать на похороны представителей России, Белоруссии и Мьянмы.
ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN