В Посольстве РФ отвергли планы посещать похороны Елизаветы II

Российская делегация не собиралась участвовать в протокольных мероприятиях по случаю смерти королевы Великобритании Елизаветы II из-за напряжённых отношений между Москвой и Лондоном. Об этом сообщили в Посольстве РФ в Соединённом Королевстве, комментируя отказ британских властей приглашать представителей РФ.