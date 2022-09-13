НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 сентября, 16:09

В Посольстве РФ отвергли планы посещать похороны Елизаветы II

Российская делегация не собиралась участвовать в протокольных мероприятиях по случаю смерти королевы Великобритании Елизаветы II из-за напряжённых отношений между Москвой и Лондоном. Об этом сообщили в Посольстве РФ в Соединённом Королевстве, комментируя отказ британских властей приглашать представителей РФ.

"Ввиду плачевного состояния российско-британских двусторонних связей, а также проводимого Лондоном, по существу, враждебного курса в отношении нашей страны российские официальные лица не планировали участвовать в протокольных мероприятиях, организуемых британским правительством в связи с кончиной королевы Елизаветы II", пояснили в диппредставительстве.

В Британии перенесли второй еврокубковый матч недели из-за похорон Елизаветы II

В Британии перенесли второй еврокубковый матч недели из-за похорон Елизаветы II

Как сообщал Лайф, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. При этом правительство Британии не стало приглашать на похороны представителей России, Белоруссии и Мьянмы.

Обложка ©

ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров