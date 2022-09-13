В Совфеде выступили против разблокировки Instagram "за хорошее поведение"

Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на предложение лидера фракции "Новые люди" в ГД Алексея Нечаева разблокировать социальную сеть Instagram* за "хорошее поведение". По оценке сенатора, пока преждевременно говорить о принятии подобных решений.

"А что значит "хорошо себя вести"? Соцсеть поменяла свою политику и решила соблюдать российские законы? Хорошо бы услышать позицию Instagram по данному вопросу", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

Ранее глава фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев предложил разблокировать Instagram на территории России. Он призвал учесть весенние извинения вице-президента Meta* за недопустимые высказывания в соцсети и новое модерирование. По словам депутата, "Инстаграм" использовался россиянами как для знакомства и общения, так и для важных дел, ведения бизнеса.