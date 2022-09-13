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13 сентября, 15:59

В Совфеде выступили против разблокировки Instagram "за хорошее поведение"

Сенатор Клишас выступил против разблокировки Instagram "за хорошее поведение"

Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на предложение лидера фракции "Новые люди" в ГД Алексея Нечаева разблокировать социальную сеть Instagram* за "хорошее поведение". По оценке сенатора, пока преждевременно говорить о принятии подобных решений.

"А что значит "хорошо себя вести"? Соцсеть поменяла свою политику и решила соблюдать российские законы? Хорошо бы услышать позицию Instagram по данному вопросу", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

В Госдуме назвали условия для разблокировки Instagram

В Госдуме назвали условия для разблокировки Instagram

Ранее глава фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев предложил разблокировать Instagram на территории России. Он призвал учесть весенние извинения вице-президента Meta* за недопустимые высказывания в соцсети и новое модерирование. По словам депутата, "Инстаграм" использовался россиянами как для знакомства и общения, так и для важных дел, ведения бизнеса.

* Деятельность организации Meta (владеет Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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