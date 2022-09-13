Папа римский Франциск призвал к возрождению "духа Хельсинки"

Папа римский Франциск призвал стремиться к укреплению многополярного мира и перестать усиливать противостоящие политические блоки. Заявление понтифика прозвучало в ходе апостольского визита в Казахстан. По его словам, современный мир остро нуждается в лидерах, способных укреплять диалог между народами.

"Нам нужны лидеры, которые на международном уровне способствовали бы взаимопониманию и диалогу между народами и возрождению духа Хельсинки, стремлению укреплять многополярный мир, чтобы строить более стабильный и спокойный мир в заботе о новых поколениях", — сказал глава католической церкви.

Документ, к которому апеллировал в своей речи папа Франциск, — это Хельсинкская декларация, подписанная главами 35 государств в столице Финляндии 30 июля – 1 августа 1975 года. Проявив редкую способность к достижению многостороннего консенсуса, страны НАТО, государства – участники Варшавского договора, а также нейтральные государства договорились вести взаимовыгодный диалог в интересах человечества.