Папа римский Франциск призвал к возрождению "духа Хельсинки"
Папа римский Франциск призвал стремиться к укреплению многополярного мира и перестать усиливать противостоящие политические блоки. Заявление понтифика прозвучало в ходе апостольского визита в Казахстан. По его словам, современный мир остро нуждается в лидерах, способных укреплять диалог между народами.
"Нам нужны лидеры, которые на международном уровне способствовали бы взаимопониманию и диалогу между народами и возрождению духа Хельсинки, стремлению укреплять многополярный мир, чтобы строить более стабильный и спокойный мир в заботе о новых поколениях", — сказал глава католической церкви.
Документ, к которому апеллировал в своей речи папа Франциск, — это Хельсинкская декларация, подписанная главами 35 государств в столице Финляндии 30 июля – 1 августа 1975 года. Проявив редкую способность к достижению многостороннего консенсуса, страны НАТО, государства – участники Варшавского договора, а также нейтральные государства договорились вести взаимовыгодный диалог в интересах человечества.
Напомним, что 31 августа папа римский Франциск ещё раз выразил уверенность, что в мире идёт третья мировая война. Это произошло во время коллективной аудиенции, когда понтифик приветствовал верующих из Польши. Глава Святого престола выразил надежду на то, что память о прошлом опыте будет побуждать верующих взращивать мир в себе, в семьях, а также в общественной и международной жизни.
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ТАСС / EPA / FABIO IULIANO