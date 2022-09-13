Сергей Боярский оценил приостановку программы комплексного развития территорий в Петербурге Лидер петербургских единороссов Боярский поддержал решение приостановить КРТ до 2024 года 19216 19216 Unsplash.com / dasha blankovaya

Лидер петербургских единороссов Сергей Боярский поддержал решение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о приостановке программы комплексного развития территорий (КРТ) и поблагодарил горожан за неравнодушие. Напомним, что соответствующее заявление глава Северной столицы опубликовал в своём телеграм-канале во вторник.

"Приостановим КРТ жилой застройки до 2024 года. За это время проработаем варианты корректировки федерального и совершенствования нашего регионального законодательства. Также важно установить дополнительное условие о наличии "стартовых пятен" застройки, чтобы жителей могли переселять в непосредственной близости от прежнего дома", — сказано в заявлении Беглова.

Боярский в свою очередь подчеркнул, что с момента принятия законодательства о КРТ "Единая Россия" собирала информацию от жителей, которых мог коснуться этот закон, в том числе на встречах с избирателями в ходе предвыборной кампании кандидатов в депутаты муниципальных советов в 17 МО Санкт-Петербурга.

Депутаты Сергей Боярский и Николай Валуев комментируют решение о приостановке программы КРТ до 2024 года. Видео © Telegram / Сергей Боярский

"Мы пришли к выводу, что два ключевых момента всех волнуют: это возможность остаться в своём районе и получить равное количество метров и комнат. По справедливости. Мы на всех уровнях с нашими коллегами это обсуждали, и сейчас губернатором принято очень взвешенное и мудрое решение: приостановить КРТ до 2024 года. У нас есть время обсудить все тонкости с жителями", — отметил лидер петербургских единороссов.

Решение петербургского градоначальника поддержал и депутат Госдумы Николай Валуев. Кстати, его, как активного участника реновации в Москве и владельца хрущёвки в Петербурге, предлагали включить в специальный общественный штаб при Законодательном собрании Петербурга. Валуев родился и вырос на берегах Невы и готов активно участвовать в обсуждении законов о КРТ с жителями.

"Это хорошая новость, потому что есть время поработать. Подчеркну, что в Москве эта норма работает и москвичи уже привыкли, что можно абсолютно спокойно на законных условиях получать свои законные метры в том месте и в том доме, который строится на месте их прошлого жилища", — подчеркнул депутат.

Как уже сообщал Лайф, принятые в июне этого года поправки в законодательство Санкт-Петербурга о комплексном развитии территорий вызвали большой общественный резонанс. Предполагалось, что программа распространится на те дома, которые не признаны аварийными, но, что называется, устарели морально, и подразумевает возведение и благоустройство на их месте новых современных кварталов за счёт средств привлечённых инвесторов. Но сегодня губернатор Беглов предложил приостановить действие регионального закона до 2024 года, чтобы "надёжно защитить законные права и интересы петербуржцев".

Авторы Алексей Берковиц