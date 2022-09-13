Финалист "Лидеров России" Павел Харламов избран депутатом Заксобрания Севастополя

Павел Харламов, финалист конкурса "Лидеры России", флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", избран депутатом Заксобрания Севастополя от Балаклавского района. Об этом рассказали сами организаторы конкурса, уточнив, что за кандидата проголосовало 53,89% избирателей-балаклавцев.

"Считаю такой результат закономерным. Павел Харламов — один из самых активных волонтёров штаба "Мы вместе – Севастополь", помогал людям во время пандемии, а когда началась специальная военная операция, он одним из первых поехал помогать налаживать жизнь на освобождённых территориях", — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

После избрания Харламов назвал приоритетной задачей улучшение инвестиционного климата и развитие предпринимательства в Севастополе, потому что город имеет дотационный бюджет. Он также намерен уделить внимание патриотическому воспитанию молодёжи и волонтёрским проектам.

"Конкурс "Лидеры России" для меня стал настоящей мотивацией, возможностью проверить, как мои управленческие навыки могут быть востребованы для развития нашей страны", — подчеркнул Харламов.

Организаторы конкурса "Лидеры России" напомнили, что более 350 финалистов проекта получили назначения на высокие должности. Шестеро из них заняли позиции заместителей федеральных министров, трое участников стали главами российских регионов, ещё четыре победителя были избраны депутатами Государственной думы, шестеро участников стали мэрами городов.