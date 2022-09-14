Союзные войска освободили ещё два населённых пункта рядом с Артёмовском
В ДНР сообщили об освобождении Николаевки и Николаевки Второй
В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили об освобождении двух населённых пунктов рядом с Артёмовском. Ведомство написало в своём телеграм-канале, что это Николаевка и Николаевка Вторая.
"На территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Николаевку и Николаевку Вторую", — сказано в сводке.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об отражении попытки контрнаступления украинских военных под Красным Лиманом. По словам политика, всё произошло в районе населённого пункта Щурово.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Владимир Гердо