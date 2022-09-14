Союзные войска освободили ещё два населённых пункта рядом с Артёмовском

В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили об освобождении двух населённых пунктов рядом с Артёмовском. Ведомство написало в своём телеграм-канале, что это Николаевка и Николаевка Вторая.

"На территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Николаевку и Николаевку Вторую", — сказано в сводке.