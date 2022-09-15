Российские системы ПВО перехватили 30 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили двенадцать украинских беспилотников и две баллистические ракеты "Точка-У", а также перехватили тридцать снарядов реактивных систем "Ольха" и HIMARS. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.