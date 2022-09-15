Российские системы ПВО перехватили 30 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS
Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили двенадцать украинских беспилотников и две баллистические ракеты "Точка-У", а также перехватили тридцать снарядов реактивных систем "Ольха" и HIMARS. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В воздухе уничтожены две баллистические ракеты "Точка-У" в районах Перевальска Луганской Народной Республики и города Донецка, а также 30 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, города Херсона и населённого пункта Трудовое Запорожской области", — проинформировал он.
Ранее сообщалось, что к Запорожью стянуто рекордное число частей ВСУ с М777 и HIMARS, а на линии соприкосновения в регионе в рядах ВСУ замечены военные, говорящие на английском и польском языках. А на днях украинские силовики обстреляли из американских РСЗО HIMARS Перевальск в ЛНР, удар пришёлся по колледжу с детьми-сиротами. В результате погиб 15-летний подросток.
ТАСС / Минобороны России