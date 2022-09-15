ВСУ за сутки потеряли до 500 бойцов в Николаевской и Херсонской областях

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинской армии. Так, в результате выполнения задач специальной военной "Операции Z" за сутки в Николаевской и Херсонской областях удалось ликвидировать не менее 500 бойцов ВСУ, а также более 40 единиц военной техники.

Речь идёт о 24-й и 28-й механизированных бригадах ВСУ, которые были накрыты огнём российских военных в районах населённых пунктов Красное Знамя и Новогригоровка Николаевской области, а также о 46-й аэромобильной бригаде, которая попала под массированный огонь ВС РФ близ населённых пунктов Сухой Ставок и Белогорка в Херсонской области.