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15 сентября, 10:46

ВСУ за сутки потеряли до 500 бойцов в Николаевской и Херсонской областях

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинской армии. Так, в результате выполнения задач специальной военной "Операции Z" за сутки в Николаевской и Херсонской областях удалось ликвидировать не менее 500 бойцов ВСУ, а также более 40 единиц военной техники.

Речь идёт о 24-й и 28-й механизированных бригадах ВСУ, которые были накрыты огнём российских военных в районах населённых пунктов Красное Знамя и Новогригоровка Николаевской области, а также о 46-й аэромобильной бригаде, которая попала под массированный огонь ВС РФ близ населённых пунктов Сухой Ставок и Белогорка в Херсонской области.

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А ранее ВСУ потеряли 150 бойцов после массированного удара ВКС РФ в Харьковской области. ВКС России также нанесли высокоточные удары по позициям бойцов ВСУ в Запорожской области, в результате чего было ликвидировано около 70 военных. Кроме того, уничтожены четыре склада вооружения у Северска и Райгородка в Донецкой Народной Республике, у Харькова и Изюма в Харьковской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны

Николь Вербер

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