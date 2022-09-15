Захарова призвала повлиять на Украину, чтобы Киев прекратил расправы над мирными жителями
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к международным организациям с призывом по поводу Украины. По словам дипломата, необходимо заставить Незалежную отказаться от карательных мероприятий в отношении мирных граждан, которых она обвиняет в сотрудничестве с Москвой.
"Призываем профильные международные организации использовать своё влияние на Киев, чтобы удержать его от расправы над мирными гражданами. Это необходимо сделать безотлагательно", — сказала Захарова на брифинге.
Ранее в Кремле сочли возмутительными карательные операции ВСУ против мирных жителей Харьковской области. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поступают сведения даже о пытках, что "не укладывается ни в какие рамки".
ТАСС / Дмитрий Феоктистов