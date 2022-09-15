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15 сентября, 10:38

Захарова призвала повлиять на Украину, чтобы Киев прекратил расправы над мирными жителями

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к международным организациям с призывом по поводу Украины. По словам дипломата, необходимо заставить Незалежную отказаться от карательных мероприятий в отношении мирных граждан, которых она обвиняет в сотрудничестве с Москвой.

"Призываем профильные международные организации использовать своё влияние на Киев, чтобы удержать его от расправы над мирными гражданами. Это необходимо сделать безотлагательно", — сказала Захарова на брифинге.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Николь Вербер

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