Президент Ирана пообещал Путину никогда не признавать санкции против России

Иран не признаёт и никогда не признает введённые против РФ санкции, а также продолжит укреплять отношения с Москвой. Об этом сообщил президент страны Ибрахим Раиси во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"Американцы считают, что, если ввести санкции против одного из государств, они смогут приостановить его развитие. Они годами вводят санкции против нас, но нам удалось предотвратить последствия этих санкций. Что касается санкций против России, мы никогда их не признаем и будем укреплять и развивать наши двусторонние отношения. Мы не выходили и не выходим из переговоров, но весь мир знает, что США недоговороспособны", — заметил Раиси в беседе с Путиным.