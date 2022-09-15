Привычка класть ногу на ногу оказалась опасной для беременных женщин
Хирург Елисеев предупредил беременных женщин об опасности привычки класть ногу на ногу
Сидение нога на ногу — популярная поза и у мужчин, и у женщин, однако мало кто знает об опасностях, которые она в себе таит, рассказал "Вечерней Москве" врач-хирург, заведующий хирургическим отделением воронежской клиники "РЖД-Медицина" Максим Елисеев.
"В действительности, если ненадолго расположить ногу на ногу или скрестить ноги, мы можем достичь расслабления мышц, тем самым разгрузив временно нашу икру (голень) и стопу", — пояснил Елисеев.
Но такое положение не совсем естественно для тела, из-за чего в этот момент мышцы таза работают неправильно. Это провоцирует деформацию тазовых костей. В итоге привычка может привести к формированию перекошенного таза и неправильной осанке.
Среди других опасностей — повышение артериального давления из-за увеличения притока крови к сердцу. Правда, к гипертонии это явление не приведёт из-за своей кратковременности. В числе прочих негативных последствий — сдавление малоберцового нерва и как следствие — парез, паралич голени и стопы. Также в этой позе снижается скорость кровотока в крупных артериях и венах. Это может привести к сгущению крови и образованию тромбов в венозной системе. Перечисленное особенно опасно для тех, кто страдает сахарным диабетом и атеросклерозом артерий нижних конечностей.
Не рекомендуется сидеть нога на ногу и беременным женщинам, у которых любое сопротивление току крови может сказаться на состоянии ребёнка. При этом врач отметил, что если не злоупотреблять такой позой и сидеть не более 15 минут, то в случае, когда хочется в туалет, а сходить некуда, можно немного усилить тонус тазовых мышц и избежать "конфуза".
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