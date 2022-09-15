В Крыму уволился из техникума учитель, включавший студентам украинский гимн "Байрактару"

Преподаватель Андрей Белозёров, который включал своим студентам украинский гимн, восхваляющий "Байрактары", уволился из Белогорского техникума в Республике Крым. Об этом сообщает SHOT.

По словам его учеников, которые не раз жаловались на Белозёрова, учитель постоянно рассказывал, как поддерживает и ждёт ВСУ. Уроженец Кривого Рога также активничал в соцсетях: издевался над русскими, радовался потерям ВС РФ и утверждал, что "скоро Крымского моста не будет".

При этом ранее Белозёров был учителем украинского и литературы, а потом прошёл переаттестацию и стал преподавать русский язык. По информации SHOT, в техникуме уже подтвердили, что педагог уволился по собственному желанию, однако в списке преподавателей на сайте его имя ещё не убрали.