В Крыму уволился из техникума учитель, включавший студентам украинский гимн "Байрактару"
Преподаватель Андрей Белозёров, который включал своим студентам украинский гимн, восхваляющий "Байрактары", уволился из Белогорского техникума в Республике Крым. Об этом сообщает SHOT.
Андрей Белозёров. Видео © VK / "Информационный полк! Справедливость"
По словам его учеников, которые не раз жаловались на Белозёрова, учитель постоянно рассказывал, как поддерживает и ждёт ВСУ. Уроженец Кривого Рога также активничал в соцсетях: издевался над русскими, радовался потерям ВС РФ и утверждал, что "скоро Крымского моста не будет".
При этом ранее Белозёров был учителем украинского и литературы, а потом прошёл переаттестацию и стал преподавать русский язык. По информации SHOT, в техникуме уже подтвердили, что педагог уволился по собственному желанию, однако в списке преподавателей на сайте его имя ещё не убрали.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил об ответственности организаторов проукраинских мероприятий в Крыму. Он напомнил, что все участники публичных мероприятий, где крымчане поют националистические песни и скандируют проукраинские лозунги, будут привлечены к ответственности.
VK / Андрей Белозёров