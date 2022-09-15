Подросток из ХМАО впал в кому и умер после операции на ноге
Подросток из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа умер после операции на колене, об этом изданию Ura.ru сообщил источник в правоохранительных органах. Ребёнок впал в кому и уже не пришёл в себя.
"По версии следствия, в действиях персонала детской окружной больницы усматривается отсутствие надлежащего контроля за состоянием больного после операции и неисполнение ими законодательства в области здравоохранения", — сообщил собеседник агентства.
Родители мальчика уже подтвердили факт его смерти и добавили, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
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Ранее Лайф писал о возможной причине смерти пары, тела которой были найдены в подмосковном Раменском. По словам источника в правоохранительных органах, погибшие могли употреблять наркотики.
ТАСС / Дмитриенко Мария