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14 сентября, 12:33

Названа возможная причина смерти супругов, чьи тела нашли в подмосковной квартире

Причиной смерти супругов, найденных в подмосковном Раменском, могли стать наркотики

<p>Квартира, в которой были обнаружены тела. Обложка © <a href="https://t.me/mosoblproc/481" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Московской области</a></p>

Квартира, в которой были обнаружены тела. Обложка © Прокуратура Московской области

Найденная накануне в подмосковной квартире пара могла умереть от отравления наркотическими веществами. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости".

"По предварительным данным, причиной отравления мужчины и женщины могли стать наркотики", — говорится в публикации агентства.

На телах обнаруженных в квартире в Раменском супругов не выявили следов насилия

На телах обнаруженных в квартире в Раменском супругов не выявили следов насилия

Напомним, что тела 42-летнего мужчины и 46-летней женщины без признаков насильственной смерти были найдены 13 сентября в квартире в подмосковном Раменском. Кроме того, на месте была обнаружена шестилетняя девочка, госпитализированная с ушибами и обезвоживанием. На данный момент угрозы жизни и здоровью ребёнка нет.

Матвей Шандрыголов

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