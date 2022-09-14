Названа возможная причина смерти супругов, чьи тела нашли в подмосковной квартире
Причиной смерти супругов, найденных в подмосковном Раменском, могли стать наркотики
Квартира, в которой были обнаружены тела. Обложка © Прокуратура Московской области
Найденная накануне в подмосковной квартире пара могла умереть от отравления наркотическими веществами. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости".
"По предварительным данным, причиной отравления мужчины и женщины могли стать наркотики", — говорится в публикации агентства.
Напомним, что тела 42-летнего мужчины и 46-летней женщины без признаков насильственной смерти были найдены 13 сентября в квартире в подмосковном Раменском. Кроме того, на месте была обнаружена шестилетняя девочка, госпитализированная с ушибами и обезвоживанием. На данный момент угрозы жизни и здоровью ребёнка нет.
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