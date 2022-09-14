Украинские военные обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле одного из приграничных сёл со стороны ВСУ, об этом он написал в телеграм-канале.

"Со стороны Украины идёт обстрел территории села Красный Хутор. Есть разрушения", — написал губернатор.

Информации о пострадавших нет. По словам политика, сейчас жителей населённого пункта вывозят на безопасное расстояние.