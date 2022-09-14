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14 сентября, 11:08

Украинские военные обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Красный Хутор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле одного из приграничных сёл со стороны ВСУ, об этом он написал в телеграм-канале.

"Со стороны Украины идёт обстрел территории села Красный Хутор. Есть разрушения", — написал губернатор.

Жителей двух приграничных сёл в Белгородской области призвали эвакуироваться

Жителей двух приграничных сёл в Белгородской области призвали эвакуироваться

Информации о пострадавших нет. По словам политика, сейчас жителей населённого пункта вывозят на безопасное расстояние.

Ранее Лайф писал, что 13 сентября Белгородская область дважды подверглась обстрелу со стороны Украины. По словам главы региона, атаковано было село Шелаево Валуйского округа.

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ТАСС / Евгений Силантьев

Матвей Шандрыголов

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