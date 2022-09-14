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14 сентября, 10:46

Песков: Международные структуры прекрасно видят ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что международные структуры в курсе всей ситуации вокруг Запорожской АЭС, оставшиеся на станции сотрудники МАГАТЭ и сами видят, откуда продолжаются обстрелы.

"Международные структуры прекрасно видят, что там происходит вокруг станции, они прекрасно видят концентрацию сил и средств со стороны, которая подконтрольна украинским вооружённым силам", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, доводит ли российская сторона до международных структур информацию о возникающих рисках.

Шум для вида: Кто стоит за подготовкой нового наступления ВСУ на Запорожскую АЭС

Шум для вида: Кто стоит за подготовкой нового наступления ВСУ на Запорожскую АЭС

Ранее Лайф писал, что украинские военные готовят масштабное наступление в районе Запорожской АЭС. Идёт переброска артиллерийских установок, в том числе гаубиц М777 и РСЗО HIMARS.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александр Юнашев

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