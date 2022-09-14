Песков: Международные структуры прекрасно видят ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что международные структуры в курсе всей ситуации вокруг Запорожской АЭС, оставшиеся на станции сотрудники МАГАТЭ и сами видят, откуда продолжаются обстрелы.

"Международные структуры прекрасно видят, что там происходит вокруг станции, они прекрасно видят концентрацию сил и средств со стороны, которая подконтрольна украинским вооружённым силам", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, доводит ли российская сторона до международных структур информацию о возникающих рисках.