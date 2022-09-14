Песков опроверг сообщения о прибытии экс-дипломата США Ричардсона на переговоры в Кремль

Отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон не был на переговорах в Кремле. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления CNN о поездке чиновника в Москву и проведении ряда переговоров по обмену осуждённых американцев.