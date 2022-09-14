Песков опроверг сообщения о прибытии экс-дипломата США Ричардсона на переговоры в Кремль
Отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон не был на переговорах в Кремле. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления CNN о поездке чиновника в Москву и проведении ряда переговоров по обмену осуждённых американцев.
"В Кремле не было никаких встреч", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Ранее в МИД РФ подтвердили, что осуждённые в России американцы Пол Уилан и Бриттни Грайнер фигурируют в переговорах между Москвой и Вашингтоном по возможному обмену россиянина Виктора Бута. В то же время российская сторона неоднократно призывала американских партнёров не прибегать к "мегафонной" дипломатии и не выносить детали консультаций в публичное поле. Такую позицию в том числе озвучивали в Кремле.
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