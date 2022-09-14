НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 сентября, 10:44

Песков опроверг сообщения о прибытии экс-дипломата США Ричардсона на переговоры в Кремль

Отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон не был на переговорах в Кремле. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления CNN о поездке чиновника в Москву и проведении ряда переговоров по обмену осуждённых американцев.

"В Кремле не было никаких встреч", ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Посол РФ призвал США отказаться от шумихи по теме обмена заключёнными

Посол РФ призвал США отказаться от шумихи по теме обмена заключёнными

Ранее в МИД РФ подтвердили, что осуждённые в России американцы Пол Уилан и Бриттни Грайнер фигурируют в переговорах между Москвой и Вашингтоном по возможному обмену россиянина Виктора Бута. В то же время российская сторона неоднократно призывала американских партнёров не прибегать к "мегафонной" дипломатии и не выносить детали консультаций в публичное поле. Такую позицию в том числе озвучивали в Кремле.

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров