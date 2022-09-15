В Прикамье ребёнок заболел пневмонией из-за арбузного семечка

В Пермском крае у маленького ребёнка развилась пневмония спустя пять месяцев после того, как он подавился арбузным семечком. Об этом сообщили врачи региональной детской клинической больницы (КДКБ) в интервью "АиФ Прикамье".

Заведующий отделением экстренной консультативной скорой медпомощи КДКБ Юрий Курносов предупредил, что, если ребёнок склонен к частым заболеваниям пневмонией, это прямое показание к проведению бронхоскопии, чтобы проверить, нет ли в организме инородного тела.

"У нас такой случай был не так давно: малыш подавился арбузным семечком. В семье никто не знал. Прояснить ситуацию удалось месяцев через пять — после бронхоскопии. Внутри обнаружили арбузное семечко", — рассказал Курносов.

Врач пояснил, что воспаление у ребёнка началось именно из-за этого. Семечко удалили, в настоящее время с маленьким пациентом всё в порядке, уточнил педиатр.