Верховный суд России разрешил закрыть сайт "Новой газеты"
Верховный суд России удовлетворил административный иск Роскомнадзора с требованием о прекращении деятельности сайта "Новой газеты" в качестве электронного СМИ.
"Суд постановил административный иск Роскомнадзора о прекращении деятельности СМИ — электронного печатного издания "Новая газета" — удовлетворить", — огласил на заседании судья Вячеслав Кириллов.
Напомним, 22 марта РКН вынес предупреждение "Новой газете" за отсутствие маркировки НКО-иноагента. 28 марта руководство издания объявило о приостановке работы до окончания спецоперации. В апреле уехавшие из России журналисты "Новой газеты" сообщили о создании проекта "Новая газета. Европа", но в конце апреля Роскомнадзор ограничил доступ к этому изданию. В июле РКН направил судебный иск об отзыве регистрации СМИ у "Новой газеты". А 5 сентября стало известно, что Басманный суд Москвы отозвал регистрацию СМИ у "Новой газеты" по иску РКН.
ТАСС / Михаил Терещенко