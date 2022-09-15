Сборная России по футболу назвала окончательный состав на сентябрьский сбор

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал окончательный состав национальной команды перед осенним учебно-тренировочным сбором. Об этом сообщается на сайте РФС.

Вратари: Антон Шунин ("Динамо"), Михаил Кержаков ("Зенит"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Иван Ломаев ("Крылья Советов").

Антон Шунин ("Динамо"), Михаил Кержаков ("Зенит"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Иван Ломаев ("Крылья Советов"). Защитники: Вячеслав Караваев ("Зенит"), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба — "Спартак"), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — "Ростов"), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Сергей Бородин ("Краснодар"), Артём Макарчук ("Сочи").

Вячеслав Караваев ("Зенит"), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба — "Спартак"), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — "Ростов"), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Сергей Бородин ("Краснодар"), Артём Макарчук ("Сочи"). Полузащитники: Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — "Ростов"), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все — "Зенит"), Никита Кривцов ("Краснодар"), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все — "Крылья Советов"), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — "Динамо").

Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — "Ростов"), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все — "Зенит"), Никита Кривцов ("Краснодар"), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все — "Крылья Советов"), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — "Динамо"). Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко ("Ростов"), Александр Соболев ("Спартак").

Ближайшую товарищескую встречу сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке против команды Киргизии. С 19 по 22 сентября игроки будут тренироваться на базе в подмосковном Новогорске, после чего вылетят в Бишкек.