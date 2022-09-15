Полякам в преддверии холодной зимы рассказали о "пользе" низкой температуры в доме

Польские власти пытаются успокоить граждан страны в связи с понижением температуры в домах. Так, министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что температура на уровне 17–19 градусов даже полезна для здоровья.

"Я это сделала раньше — понизила температуру в доме. Я живу при 17 градусах в общих помещениях и при 19 градусах в более часто используемых помещениях. К этому можно привыкнуть. Это здоровая температура для организма", — сказала она в эфире радиостанции "Зет".

По словам министра, граждане в условиях энергетического кризиса должны научиться экономить. Среди полезных навыков помимо меньшего обогрева помещений она также отметила выключение света и зарядных устройств.