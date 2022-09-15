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15 сентября, 09:57

Полякам в преддверии холодной зимы рассказали о "пользе" низкой температуры в доме

В Польше заявили, что температура в доме на уровне 17–19 градусов полезна для здоровья

Польские власти пытаются успокоить граждан страны в связи с понижением температуры в домах. Так, министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что температура на уровне 17–19 градусов даже полезна для здоровья.

"Я это сделала раньше — понизила температуру в доме. Я живу при 17 градусах в общих помещениях и при 19 градусах в более часто используемых помещениях. К этому можно привыкнуть. Это здоровая температура для организма", — сказала она в эфире радиостанции "Зет".

По словам министра, граждане в условиях энергетического кризиса должны научиться экономить. Среди полезных навыков помимо меньшего обогрева помещений она также отметила выключение света и зарядных устройств.

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А ранее Лайф писал, что в Польше почти на четверть подорожали продукты питания. Рост стоимости товаров был замечен во всех 12 проанализированных категориях продуктов. Согласно исследованию, растительное масло подорожало на 73,2%, маргарин — на 58,4%, сахар — на 92,2%, также существенный рост был отмечен у риса и муки.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

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