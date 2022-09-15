Аналитик SuperJob подсказала, какие выплаты требовать при увольнении по сокращению

При увольнении по сокращению следует как минимум ожидать зарплаты за фактически отработанное время, в том числе премии, если они предусмотрены системой оплаты труда. Об этом RT рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

В этот список она также включила компенсации за дни неиспользованного отпуска, а также выходное пособие в размере средней месячной зарплаты в качестве компенсации за время, потраченное на поиск новой работы. Если за два месяца не удастся подыскать себе новое место, бывший сотрудник вправе потребовать оплаты и этого периода.

"В исключительных случаях по решению службы занятости населения работодатель обязан выплатить средний месячный заработок и за третий месяц со дня увольнения (или его часть) при условии, что в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения", — заключила эксперт.