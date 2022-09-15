Путин назвал Жапарову поддержку русского языка в Киргизии основой для развития отношений
Президент России Владимир Путин поблагодарил во время встречи на саммите ШОС киргизского коллегу Садыра Жапарова за поддержку русского языка в своей стране, назвав это хорошим заделом для развития и укрепления культурных связей между государствами.
"В республике действуют девять общеобразовательных школ с обучением на русском языке, в киргизских школах преподают учителя из России, что в наше время очень важно, мы хотим вас поблагодарить за поддержку в стране русского языка, это то, что является базовой основой для развития отношений по очень многим другим направлениям", — сказал российский лидер.
Он положительно оценил проведение Дней русской культуры в Бишкеке и другие совместные мероприятия, а также отметил укрепление контактов на межрегиональном уровне. Путин добавил, что у России и Киргизии много других взаимных интересов, которые предстоит обсудить.
Напомним, в Самарканде стартовал двухдневный саммит ШОС. Запланированы встречи российского лидера Владимира Путина с коллегами из Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Турции. Предстоит обсудить усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей, вопросы развития транспортной взаимосвязанности и культурного обмена.
ТАСС / POOL / Александр Демьянчук