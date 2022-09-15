Путин назвал Жапарову поддержку русского языка в Киргизии основой для развития отношений

Президент России Владимир Путин поблагодарил во время встречи на саммите ШОС киргизского коллегу Садыра Жапарова за поддержку русского языка в своей стране, назвав это хорошим заделом для развития и укрепления культурных связей между государствами.

"В республике действуют девять общеобразовательных школ с обучением на русском языке, в киргизских школах преподают учителя из России, что в наше время очень важно, мы хотим вас поблагодарить за поддержку в стране русского языка, это то, что является базовой основой для развития отношений по очень многим другим направлениям", — сказал российский лидер.

Он положительно оценил проведение Дней русской культуры в Бишкеке и другие совместные мероприятия, а также отметил укрепление контактов на межрегиональном уровне. Путин добавил, что у России и Киргизии много других взаимных интересов, которые предстоит обсудить.