Путин и Эрдоган обсудят эффективность зерновой сделки на саммите ШОС

Президент РФ Владимир Путин обсудит на завтрашней встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом реализацию зерновой сделки и её эффективность. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном изменении соглашений по вывозу украинского зерна.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Эрдогана. Видео © LIFE

"Путин и Эрдоган договорились обсудить то, как реализуется эта сделка, и также оценить эффективность реализации этой сделки на завтрашней беседе, что и будет сделано", — сказал представитель Кремля.