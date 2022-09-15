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15 сентября, 08:07

Путин и Эрдоган обсудят эффективность зерновой сделки на саммите ШОС

Песков рассказал, что Путин и Эрдоган завтра обсудят эффективность зерновой сделки

Президент РФ Владимир Путин обсудит на завтрашней встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом реализацию зерновой сделки и её эффективность. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном изменении соглашений по вывозу украинского зерна.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Эрдогана. Видео © LIFE

"Путин и Эрдоган договорились обсудить то, как реализуется эта сделка, и также оценить эффективность реализации этой сделки на завтрашней беседе, что и будет сделано", — сказал представитель Кремля.

Путин и Гутерриш обсудили продление зерновой сделки

Путин и Гутерриш обсудили продление зерновой сделки

Напомним, сегодня российский лидер Владимир Путин прибыл в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Глава государства проведёт ряд двусторонних встреч на полях мероприятия, в том числе пообщается с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также запланированы встречи Путина с коллегами из Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

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