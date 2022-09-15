Песков: Пандемия коронавируса не помешала Путину и Си Цзиньпину оставаться на связи
Пандемия коронавируса не помешала контактам президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры всё время оставались на связи, общаясь по телефону, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков рассказал о контактах Путина и Си Цзиньпина во время пандемии. Видео © LIFE
"Отношения [России и Китая] многофакторные, они очень разветвлённые, отсутствие возможности из-за пандемийных ограничений встретиться лично компенсировалось частотой телефонных обменов: лидеры всё время были на связи", — рассказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что за то время, пока Путин и Си Цзиньпин не виделись, никаких преград для развития двусторонних отношений России и Китая не возникало.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В рамках мероприятия у российского лидера запланировано множество очных встреч с иностранными коллегами, в том числе и с председателем КНР Си Цзиньпином.
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ТАСС / Алексей Дружинин