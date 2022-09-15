Песков: Пандемия коронавируса не помешала Путину и Си Цзиньпину оставаться на связи

Пандемия коронавируса не помешала контактам президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры всё время оставались на связи, общаясь по телефону, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков рассказал о контактах Путина и Си Цзиньпина во время пандемии. Видео © LIFE

"Отношения [России и Китая] многофакторные, они очень разветвлённые, отсутствие возможности из-за пандемийных ограничений встретиться лично компенсировалось частотой телефонных обменов: лидеры всё время были на связи", — рассказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что за то время, пока Путин и Си Цзиньпин не виделись, никаких преград для развития двусторонних отношений России и Китая не возникало.