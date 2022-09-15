Муж застреленной в Новой Москве собачницы сознался в её убийстве и назвал мотив расправы

Мужа застреленной в поселении Вороновское в Новой Москве 50-летней собачницы снова задержали по подозрению в её убийстве. Как сообщил SHOT источник, следователи подозревают, что он придумал историю о "таинственном стрелке".

По словам инсайдера, установлен и возможный мотив расправы. Он оказался весьма прозаичным: подозреваемый пенсионер МВД убил жену, чтобы завладеть имуществом. Согласно информации Mash , 52-летнему Юрию Новикову в расправе помогал старый приятель. Под тяжестью доказательств "убитый горем" муж сознался в убийстве жены. Задержан также его подельник.

Как ранее писал Лайф, муж заявил правоохранителям, что вечером они с женой вышли погулять с псом. На улице прохожий якобы сделал им замечание из-за отсутствия на собаке намордника, на что женщина резко отреагировала. После небольшой перепалки супруги взяли питомца на поводок и направились к дому, однако им в спину раздался выстрел — женщина упала замертво. Следователи посчитали, что версия Новикова может оказаться лишь попыткой защитить себя от правосудия, мужчину задержали по подозрению в убийстве, но позже отпустили.