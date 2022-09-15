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15 сентября, 07:38

Муж застреленной в Новой Москве собачницы сознался в её убийстве и назвал мотив расправы

Муж застреленной в Новой Москве собачницы сознался в её убийстве, в расправе ему помог друг

<p>Юрий Новиков. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/43847" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Юрий Новиков. Фото © SHOT

Мужа застреленной в поселении Вороновское в Новой Москве 50-летней собачницы снова задержали по подозрению в её убийстве. Как сообщил SHOT источник, следователи подозревают, что он придумал историю о "таинственном стрелке".

По словам инсайдера, установлен и возможный мотив расправы. Он оказался весьма прозаичным: подозреваемый пенсионер МВД убил жену, чтобы завладеть имуществом. Согласно информации Mash, 52-летнему Юрию Новикову в расправе помогал старый приятель. Под тяжестью доказательств "убитый горем" муж сознался в убийстве жены. Задержан также его подельник.

Как ранее писал Лайф, муж заявил правоохранителям, что вечером они с женой вышли погулять с псом. На улице прохожий якобы сделал им замечание из-за отсутствия на собаке намордника, на что женщина резко отреагировала. После небольшой перепалки супруги взяли питомца на поводок и направились к дому, однако им в спину раздался выстрел — женщина упала замертво. Следователи посчитали, что версия Новикова может оказаться лишь попыткой защитить себя от правосудия, мужчину задержали по подозрению в убийстве, но позже отпустили.

Мужа застреленной в Новой Москве собачницы проверили на полиграфе

Мужа застреленной в Новой Москве собачницы проверили на полиграфе

Андрей Бражников

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