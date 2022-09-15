В России появится новый профессиональный праздник

Теперь сотрудники Госсанэпиднадзора смогут осенью отмечать свой профессиональный праздник. Утвердить его распорядился председатель Правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Распоряжением, которое подписал Михаил Мишустин, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека [Роспотребнадзор] поручается в течение двух месяцев закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом", — говорится в сообщении.

Праздничной датой предлагается сделать 15 сентября. Именно в этот день в 1922 году Советом народных комиссаров РСФСР был утверждён декрет "О санитарных органах республики". Ещё с того времени работники санитарно-эпидемиологической службы считали этот день своим профессиональным праздником, однако официально в перечень праздничных дат в России он включён не был.