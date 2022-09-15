Вучич предрёк Европе самую тяжёлую с 1945 года зиму
Сербию, как и всю Европу, ждёт самая тяжёлая зима из всех, что были после Второй мировой войны. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.
"Хочу, чтобы люди знали, что следующие 6,5 месяца — до 31 марта — будут самыми тяжёлыми для всей Европы после Второй мировой войны... Во всяком случае, это станет одним из самых сложных годов для сербского народа, Сербии и её граждан с 1945 года до сих пор", — сказал он на специальном заседании парламента.
Вучич также сообщил, что в сербском подземном хранилище газа Банатски-Двор и в хранилищах Венгрии зарезервировано 663 миллиона кубических метров газа. По его словам, этого Сербии должно хватить на пару месяцев.
Кстати, ранее президент Сербии Александр Вучич уже заявлял, что грядущая зима будет холодной для Европы, а следующая — полярной. Он обратил внимание на то, что в Европе никто не хочет искать мирное решение украинского конфликта, поэтому всем, кто считает, что Россию можно победить военным путём, он посоветовал готовиться мёрзнуть грядущей зимой.
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC