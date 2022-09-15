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15 сентября, 06:52

Вучич предрёк Европе самую тяжёлую с 1945 года зиму

Сербию, как и всю Европу, ждёт самая тяжёлая зима из всех, что были после Второй мировой войны. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.

"Хочу, чтобы люди знали, что следующие 6,5 месяца — до 31 марта — будут самыми тяжёлыми для всей Европы после Второй мировой войны... Во всяком случае, это станет одним из самых сложных годов для сербского народа, Сербии и её граждан с 1945 года до сих пор", — сказал он на специальном заседании парламента.

Вучич также сообщил, что в сербском подземном хранилище газа Банатски-Двор и в хранилищах Венгрии зарезервировано 663 миллиона кубических метров газа. По его словам, этого Сербии должно хватить на пару месяцев.

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Кстати, ранее президент Сербии Александр Вучич уже заявлял, что грядущая зима будет холодной для Европы, а следующая — полярной. Он обратил внимание на то, что в Европе никто не хочет искать мирное решение украинского конфликта, поэтому всем, кто считает, что Россию можно победить военным путём, он посоветовал готовиться мёрзнуть грядущей зимой.

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ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Николь Вербер

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