Вучич предрёк Европе самую тяжёлую с 1945 года зиму

Сербию, как и всю Европу, ждёт самая тяжёлая зима из всех, что были после Второй мировой войны. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.

"Хочу, чтобы люди знали, что следующие 6,5 месяца — до 31 марта — будут самыми тяжёлыми для всей Европы после Второй мировой войны... Во всяком случае, это станет одним из самых сложных годов для сербского народа, Сербии и её граждан с 1945 года до сих пор", — сказал он на специальном заседании парламента.

Вучич также сообщил, что в сербском подземном хранилище газа Банатски-Двор и в хранилищах Венгрии зарезервировано 663 миллиона кубических метров газа. По его словам, этого Сербии должно хватить на пару месяцев.