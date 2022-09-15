ВСУ провалили попытку высадить десант на Кинбурнскую косу в Херсонской области
В Херсонской области пресекли попытку десанта ВСУ высадиться в районе Кинбурнской косы
В Херсонской области удалось пресечь попытку десанта ВСУ проникнуть на территорию региона. Об этом в эфире телеканала "Соловьёв Live" сообщил замглавы администрации Кирилл Стремоусов.
"Буквально рано утром некие десантники, они себя называют морские пехотинцы, <...> [пытались] проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Чёрного моря, и пройти [в Херсонскую область], но атака была купирована, нацисты были уничтожены", — рассказал Стремоусов.
Ранее Лайф сообщал, что украинские десантники пытались форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской в Запорожской области, однако потерпели неудачу. Вскоре после этого ВСУ повторили попытку, но она снова провалилась. По мнению властей региона, таким образом бойцы киевского режима пытаются прощупать слабые места обороны для возможной попытки захвата Запорожской АЭС.
ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov