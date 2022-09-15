ВСУ провалили попытку высадить десант на Кинбурнскую косу в Херсонской области

В Херсонской области удалось пресечь попытку десанта ВСУ проникнуть на территорию региона. Об этом в эфире телеканала "Соловьёв Live" сообщил замглавы администрации Кирилл Стремоусов.

"Буквально рано утром некие десантники, они себя называют морские пехотинцы, <...> [пытались] проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Чёрного моря, и пройти [в Херсонскую область], но атака была купирована, нацисты были уничтожены", — рассказал Стремоусов.