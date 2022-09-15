Врач заявил, что из-за потери обоняния при ковиде человек глупеет

Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с Ura.ru рассказал, что при потере обоняния человек может даже поглупеть. По его словам, депривация — лишение какого-то ощущения — приводит к уменьшению когнитивных способностей и снижению интеллекта.

Специалист отметил, что при слепоте человек тоже сильно теряет в интеллекте, однако может это компенсировать, активно занимаясь, общаясь с другими людьми и слушая аудиокниги. Такая же ситуация и со слухом. А вот аносмия является самой большой потерей, подчеркнул врач. Причём, по его мнению, важность органа обоняния сильно недооценена, ведь многие столетия назад именно обоняние спасало человека.

По словам Хорошева, способность обонятельного мозга поражает воображение, поскольку имеет генетически запрограммированные десятки миллиардов различных соединений. Причём с помощью обонятельности мозга можно с 99%-й вероятностью узнать, будет для нас что-то полезно или нет.

"И когда коронавирус поражает эту часть мозга, это сказывается на общих когнитивных способностях. Так как обоняние заставляет постоянно работать не только обонятельную часть мозга, но и другие части. Это как постоянная зарядка, гимнастика", — добавил медик.