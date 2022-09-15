Ни Россия, ни США не заинтересованы в ядерной войне, заявил аналитик

Старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чэнь Хаоян заявил, что ни Россия, ни США не хотят ядерной войны. Несмотря на ситуацию на Украине, санкции и давление на РФ, все стороны продолжают сохранять сдержанность, отметил он.

По словам аналитика, тему третьей мировой войны и правда подхватили и начали раскручивать многие СМИ. Все рассуждают о том, могут ли США и страны НАТО направить войска для борьбы с Россией и возможно ли применение тактического ядерного оружия ВС РФ. Кроме того, поднимается вопрос о том, будет ли применяться стратегическое ядерное вооружение в случае дальнейшей эскалации противоречий и конфликтов между сторонами на почве этих факторов.

"Все предполагают, что при обострении таких конфликтов и противоречий применение ядерными державами стратегического ядерного оружия неминуемо приведёт к окончательной катастрофе человечества — третьей мировой войне", — приводит его слова РИА "Новости".

Однако он добавил, что в случае ядерной войны между крупнейшими ядерными мировыми державами исход очевиден. При смертоносности нынешних американских и российских арсеналов это приведёт к величайшей катастрофе для человечества. При этом, по его словам, это финал, в котором не заинтересовано ни одно государство — ни Россия, ни США.

"Поэтому, несмотря на ожесточённый конфликт на Украине, несмотря на то что США и Запад не жалеют сил на оказание помощи Украине, несмотря на всевозможные безумные санкции и оказание давления на Россию, несмотря на то что Россия даёт решительный отпор США и Западу, в вопросе ядерного оружия все они относительно сдержанны", — отметил аналитик.