Сокращённый сотрудник получит в последний рабочий день сразу несколько выплат
Аналитик SuperJob Голованова перечислила обязательные выплаты при увольнении по сокращению
В числе выплат, положенных при увольнении по сокращению, будет заработная плата за фактически отработанное время. Об этом в беседе с RT рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
По её словам, если были предусмотрены премии, то их работодатель также обязан выплатить. Уходящий сотрудник вместе с тем получает компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие — оно составляет один средний месячный заработок.
Если сокращённому сотруднику не удаётся найти новую работу в течение двух месяцев, то он имеет право потребовать у бывшего работодателя среднемесячный заработок ещё за один месяц.
"В исключительных случаях по решению службы занятости населения работодатель обязан выплатить средний месячный заработок и за третий месяц со дня увольнения (или его часть) при условии, что в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения", — пояснила специалист.
Ранее доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина пояснила, что, если сотрудник увольняется из-за выхода на пенсию, он не обязан отрабатывать две недели, как в остальных случаях. Также не стоит соглашаться, если уже как пенсионеру предлагают перейти на срочный трудовой договор.
ТАСС / Владимир Гердо