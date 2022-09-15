Сокращённый сотрудник получит в последний рабочий день сразу несколько выплат

В числе выплат, положенных при увольнении по сокращению, будет заработная плата за фактически отработанное время. Об этом в беседе с RT рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

По её словам, если были предусмотрены премии, то их работодатель также обязан выплатить. Уходящий сотрудник вместе с тем получает компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие — оно составляет один средний месячный заработок.

Если сокращённому сотруднику не удаётся найти новую работу в течение двух месяцев, то он имеет право потребовать у бывшего работодателя среднемесячный заработок ещё за один месяц.

"В исключительных случаях по решению службы занятости населения работодатель обязан выплатить средний месячный заработок и за третий месяц со дня увольнения (или его часть) при условии, что в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения", — пояснила специалист.