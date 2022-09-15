Грабежи и хаос: Блэкаут в Германии убьёт 400 немцев за 96 часов
FAZ: При отключении света в отдельном районе Германии 400 человек умрут за 96 часов
Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung смоделировало сценарий развития событий на случай, если в отдельно взятом районе Германии произойдёт повсеместное отключение электроэнергии. Выглядит так: более 400 погибших в течение первых 96 часов, грабежи и хаос.
Свой сценарий издание проецировало на район Райнгау-Таунус в федеральной земле Гессен. Из него следует, что всего через два часа после отключения электроэнергии из строя выйдет большинство охранных и пожарных сигнализаций. Пройдёт ещё восемь часов — и откажут средства связи аварийно-спасательных служб. Сутки понадобятся для прекращения работы первых очистных сооружений, а перед этим начнётся массовый падёж скота, пишет СМИ.
В случае отсутствия электроэнергии сроком четыре и более дней начнутся грабежи и пожары, общий ущерб от которых составит почти 200 миллионов евро.
Выйдут из строя стационарные телефоны, интернет, за ними последуют мобильная связь и цифровое радио. На заправках кончится бензин, перестанут работать системы электронных платежей.
Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер дала немцам рекомендации на случай чрезвычайных ситуаций. Она посоветовала соотечественникам сделать дома запас продуктов и лекарств. Чиновница предложила обратиться к списку федерального ведомства по защите населения — в нём указан перечень, который составлен из расчёта на десять дней жизнедеятельности одного человека.
ТАСС / Zuma