Грабежи и хаос: Блэкаут в Германии убьёт 400 немцев за 96 часов

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung смоделировало сценарий развития событий на случай, если в отдельно взятом районе Германии произойдёт повсеместное отключение электроэнергии. Выглядит так: более 400 погибших в течение первых 96 часов, грабежи и хаос.

Свой сценарий издание проецировало на район Райнгау-Таунус в федеральной земле Гессен. Из него следует, что всего через два часа после отключения электроэнергии из строя выйдет большинство охранных и пожарных сигнализаций. Пройдёт ещё восемь часов — и откажут средства связи аварийно-спасательных служб. Сутки понадобятся для прекращения работы первых очистных сооружений, а перед этим начнётся массовый падёж скота, пишет СМИ.

В случае отсутствия электроэнергии сроком четыре и более дней начнутся грабежи и пожары, общий ущерб от которых составит почти 200 миллионов евро.

Выйдут из строя стационарные телефоны, интернет, за ними последуют мобильная связь и цифровое радио. На заправках кончится бензин, перестанут работать системы электронных платежей.