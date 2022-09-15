Украинские силовики готовили покушение на главу района в Запорожской области

Служба безопасности Украины (СБУ) готовила покушение на главу Васильевского района Запорожской области Наталью Романиченко, об этом она сообщила журналистам. По её словам, задержано было несколько человек, которые передавали украинским силовикам поручения совершить покушение.

"И в ходе общения с этими людьми выясняется, что с той стороны не особо владеют информацией даже о моём местонахождении. Это значит, что местные жители, которые знают, где я нахожусь, не передают информацию, меня это радует", — приводит рассказ Романиченко РИА "Новости".

Из этого она сделала вывод, что местные жители её поддерживают, равно как и перемены, пришедшие в район после того, как он стал подконтролен России.