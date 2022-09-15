"Шлёпнутый ЕС": Слова фон дер Ляйен о "наказании" России вызвали шквал гневных комментариев
Читатели Spiegel раскритиковали главу ЕК фон дер Ляйен после её заявлений о "наказании" России
Читатели немецкого издания Der Spiegel жёстко раскритиковали председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен после её публичных заявлений о "мерах наказания России". Своё мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье на сайте газеты.
Чиновница выступила перед депутатами Европарламента с призывами сохранять санкции против РФ, добавив, что нынешние рестрикции являются "самыми строгими, какие видел когда-либо в своей истории весь мир". Фон дер Ляйен также заверила, что "Европа победит".
"Европа потеряет многое, в то время как США будут в прибыли. Кроме них есть ещё пара бенефициаров", — дал комментарий один из читателей.
Другой заметил, что подобные высказывания напоминают социалистические духоподъёмные лозунги из прошлых времён, да и цели имеют те же.
"Девяносто восемь процентов населения лишились благосостояния, чтобы это глобалистское политбюро настояло на своём и продолжало, как злобный идиот, плести свои ядовитые геополитические интриги", — добавил он.
"Пока победой Европы не пахнет. Стоит только посмотреть на инфляцию и подумать, что нас ожидает зимой. Уже появились те, кто больше не хочет играть в эти игры. Возможно, что фон дер Ляйен живёт в параллельном мире. Там, может быть, всё выглядит по-другому", — высказался ещё один комментатор.
"Эта ваша Урсула страдает полной потерей связи с реальностью. А с ней и весь её шлёпнутый ЕС! ЕС надо было позаботиться раньше о дипломатическом решении. А теперь они врут, представляя Россию единственной виновницей", — негодует следующий читатель.
Напомним, выступая 14 сентября с ежегодным отчётом в Страсбурге, глава Еврокомиссии пообещала "разорвать" российскую экономику с помощью санкций. Фон дер Ляйен подчеркнула, что "сейчас время для решимости, а не для умиротворения".
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK