"Шлёпнутый ЕС": Слова фон дер Ляйен о "наказании" России вызвали шквал гневных комментариев

Читатели немецкого издания Der Spiegel жёстко раскритиковали председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен после её публичных заявлений о "мерах наказания России". Своё мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье на сайте газеты.

Чиновница выступила перед депутатами Европарламента с призывами сохранять санкции против РФ, добавив, что нынешние рестрикции являются "самыми строгими, какие видел когда-либо в своей истории весь мир". Фон дер Ляйен также заверила, что "Европа победит".

"Европа потеряет многое, в то время как США будут в прибыли. Кроме них есть ещё пара бенефициаров", — дал комментарий один из читателей.

Другой заметил, что подобные высказывания напоминают социалистические духоподъёмные лозунги из прошлых времён, да и цели имеют те же.

"Девяносто восемь процентов населения лишились благосостояния, чтобы это глобалистское политбюро настояло на своём и продолжало, как злобный идиот, плести свои ядовитые геополитические интриги", — добавил он.

"Пока победой Европы не пахнет. Стоит только посмотреть на инфляцию и подумать, что нас ожидает зимой. Уже появились те, кто больше не хочет играть в эти игры. Возможно, что фон дер Ляйен живёт в параллельном мире. Там, может быть, всё выглядит по-другому", — высказался ещё один комментатор.

"Эта ваша Урсула страдает полной потерей связи с реальностью. А с ней и весь её шлёпнутый ЕС! ЕС надо было позаботиться раньше о дипломатическом решении. А теперь они врут, представляя Россию единственной виновницей", — негодует следующий читатель.