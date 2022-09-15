Владельцам смартфонов посоветовали не брать их с собой в ванную
Эксперт "Роскачества" Бодров назвал ряд правил для продления срока службы смартфона
Чтобы продлить срок службы смартфона, пользователям следует соблюдать ряд важных правил. Подробнее о них рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы "Роскачества" Сергей Бодров. Эксперт отметил, что в первую очередь устройство следует правильно заряжать.
"Само собой, кладя телефон под подушку и оставляя его на зарядке, существует вполне реальный риск, что устройство не будет получать должное охлаждение. Это может привести к сильному перегреву смартфона, который в самом худшем случае может повредить аккумулятор, что впоследствии приведёт к возгоранию устройства", — привёл специалист пример в беседе с агентством "Прайм".
Кроме того, необходимо беречь смартфон от перепадов температуры: не оставлять под палящим солнцем или на сильном морозе, не брать в ванную комнату. То же самое касается и ноутбуков, добавил специалист.
По словам эксперта, не стоит также "забивать" память смартфонов до отказа. Для эффективной работы гаджету необходимо 6–8 ГБ свободной памяти.
Ранее сообщалось, что некоторые зарядные кабели для смартфонов iPhone могут быть потенциально опасными, важно уметь отличить подделку, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. IT-эксперт из организации Electrical Safety First Джузеппе Капанна перечислил три признака плохого кабеля.
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