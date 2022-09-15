Владельцам смартфонов посоветовали не брать их с собой в ванную

Чтобы продлить срок службы смартфона, пользователям следует соблюдать ряд важных правил. Подробнее о них рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы "Роскачества" Сергей Бодров. Эксперт отметил, что в первую очередь устройство следует правильно заряжать.

"Само собой, кладя телефон под подушку и оставляя его на зарядке, существует вполне реальный риск, что устройство не будет получать должное охлаждение. Это может привести к сильному перегреву смартфона, который в самом худшем случае может повредить аккумулятор, что впоследствии приведёт к возгоранию устройства", — привёл специалист пример в беседе с агентством "Прайм".

Кроме того, необходимо беречь смартфон от перепадов температуры: не оставлять под палящим солнцем или на сильном морозе, не брать в ванную комнату. То же самое касается и ноутбуков, добавил специалист.

По словам эксперта, не стоит также "забивать" память смартфонов до отказа. Для эффективной работы гаджету необходимо 6–8 ГБ свободной памяти.