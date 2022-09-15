Ни кресел, ни столов: Сотрудники Tesla пожаловались на дурные условия труда
CNBC: Работники Tesla пожаловались на дефицит офисной мебели и электронного оборудования
Работники американской компании Tesla, основателем которой является миллиардер и предприниматель Илон Маск, вынуждены работать без офисной мебели и электронного оборудования, несмотря на требование самого бизнесмена обеспечить присутствие персонала в офисах не менее 40 часов в неделю. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на жалобы сотрудников.
"В Tesla нет помещений и ресурсов, чтобы вместить всех офисных работников, не хватает кресел, рабочих столов, парковочных мест и других ресурсов. Не хватает даже простых вещей, таких как переходники для компьютеров и зарядные кабели", — указано в публикации.
По словам сотрудников Tesla, несмотря на отсутствие необходимого оборудования и мебели, руководство компании регулярно контролирует наличие офисных сотрудников на рабочих местах и готовит отчёты со списками отсутствующих для информирования Маска.
Персонал также утверждает, что из-за тяжёлых условий труда и требования присутствовать на рабочем месте у сотрудников падает "моральный дух". Негативно влияют невозможность работать дистанционно и необходимость ежедневно тратить время на дорогу до офиса и обратно.
Ранее сообщалось, что Илон Маск продал акции компании Tesla на 6,9 миллиарда долларов. Это стало крупнейшей продажей активов предпринимателя. Сейчас бизнесмену принадлежит лишь 14,84% ценных бумаг Tesla, при этом его доля остаётся самой большой в компании.
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