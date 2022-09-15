Ни кресел, ни столов: Сотрудники Tesla пожаловались на дурные условия труда

Работники американской компании Tesla, основателем которой является миллиардер и предприниматель Илон Маск, вынуждены работать без офисной мебели и электронного оборудования, несмотря на требование самого бизнесмена обеспечить присутствие персонала в офисах не менее 40 часов в неделю. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на жалобы сотрудников.

"В Tesla нет помещений и ресурсов, чтобы вместить всех офисных работников, не хватает кресел, рабочих столов, парковочных мест и других ресурсов. Не хватает даже простых вещей, таких как переходники для компьютеров и зарядные кабели", — указано в публикации.

По словам сотрудников Tesla, несмотря на отсутствие необходимого оборудования и мебели, руководство компании регулярно контролирует наличие офисных сотрудников на рабочих местах и готовит отчёты со списками отсутствующих для информирования Маска.

Персонал также утверждает, что из-за тяжёлых условий труда и требования присутствовать на рабочем месте у сотрудников падает "моральный дух". Негативно влияют невозможность работать дистанционно и необходимость ежедневно тратить время на дорогу до офиса и обратно.